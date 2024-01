Gabbia a Sky: «Il mio sogno è sempre stato quello di stare al Milan, Pioli mi ha chiesto questo». Le dichiarazioni del difensore

Matteo Gabbia ha rilasciato a SkySport le prime dichiarazioni dopo essere atterrato a Bergamo per iniziare la nuova avventura con il Milan.

PRIME EMOZIONI – «Sono molto contento. Sono pronto, carico e da domani iniziamo. Speraimo che siano 6 mesi belli per me e per la squadra e di toglierci qualche soddisfazione».

RITORNO AL MILAN – «Il mio sogno è sempre stato quello di giocare al Milan poi la verità è che anche al Villarreal mi trovavo bene. Poi con questa situazione infortuni sono stato molto felice che la squadra abbia pensato a me».

SU PIOLI – «Pioli mi ha chiesto se stessi bene dal punto di vista fisico e se fossi allenato. È stato bello risentirlo.Con il mister poi ho sempre avuto un bel rapporto, è stato bello risentirlo».

MESSAGGIO AI TIFOSI – «L’obiettivo è cercare di farli felici il più possibile, far felici loro e far felici noi cercando di raggiungere grandi obiettivi. Forza Milan».

IBRA DIRIGENTE – «Non l’ho sentito ma è sempre lo stesso, è un personaggio importante. Sarà affascinante vederlo con una veste ed un ruolo diverso».