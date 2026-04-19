Gabbia commenta il successo del Bentegodi e ribadisce la fiducia totale in Allegri dopo il ritorno ai tre punti

Al termine della sfida vinta contro l’Hellas, Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il ritorno al successo del club rossonero. In un clima di forte pressione, il difensore centrale si è confermato ancora una volta un elemento di equilibrio, non solo sul rettangolo di gioco ma anche nelle dichiarazioni post-partita. La vittoria ottenuta in trasferta permette al Milan di respirare e di guardare con maggiore ottimismo alla volata finale per un posto nella prossima Champions League.

L’analisi di Gabbia si è concentrata sulla capacità di sofferenza mostrata dalla squadra in un campo storicamente ostico. Il centrale rossonero ha voluto sottolineare come l’unità d’intenti sia stata la vera chiave per superare il momento di crisi che aveva portato a due sconfitte consecutive. Nonostante le critiche piovute sulla gestione tecnica nelle ultime settimane, il messaggio lanciato dal difensore è stato di totale coesione attorno alla figura di Massimiliano Allegri, confermando che lo spogliatoio segue compatto le direttive dell’allenatore livornese.

La forza del gruppo e il rapporto con Allegri

IL SUCCESSO — «Sicuramente sono una coincidenza le sconfitte senza di me. La partita di oggi non era facile, poi sul campo sono sempre toste. Oggi era importante tornare alla vittoria, prendersi i tre punti e di questo dobbiamo essere felici».

L’ALLENATORE — «Le cose che ho detto l’altro giorno le ribadisco: Allegri è fondamentale per noi. Nessuno ha mollato un secondo oggi: siamo tutti dalla parte del Milan».