Gabbia a Milan Tv: «Stella Rossa da non sottovalutare, un piacere ritrovare Krunic. Obiettivo? Da quando è iniziata la Champions pensiamo solo ad una cosa»

Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero in vista della sfida di domani contro la Stella Rossa

Intervenuto a Milan Tv in vista di Milan–Stella Rossa, Matteo Gabbia ha dichiarato:

PAROLE – «Penso che la partita di domani sia molto importante per noi per dare una continuità al percorso in Europa che stiamo facendo. È una partita che vale tanto, siamo molto focalizzati sulla partita di domani e fiduciosi su quello che vogliamo fare. Una squadra molto tosta, che ha fatto una grandissima vittoria nell’ultimo turno. La partita non sarà per nulla facile, dovremo portarla dalla nostra parte, indirizzandola con il giusto atteggiamento, la giusta attenzione e la giusta qualità, per cercare di vincere una partita che è molto importante per noi. Loro sono una squadra compatta, che ha grande qualità nelle ripartenze. Sicuramente sarà un punto che dovremo tenere sott’occhio e tenerci pronti. Rade non l’ho sentito negli ultimi giorni, però è un ragazzo che qui a Milanello ha lasciato un ricordo bellissimo, un ragazzo molto disponibile. Sempre stato molto professionale: sarà bello rivederlo ed abbracciarlo. Immagino che anche per lui tornare a San Siro, che è stata la sua casa per diversi anni… Siamo felici che il destino l’ha riportato a San Siro. Quando siamo partiti con questo girone era il nostro obiettivo. In questo momento abbiamo la possibilità di fare qualcosa di importante e di conseguenza vogliamo usare tutte quelle che sono le nostre armi per poi raggiungere il nostro obiettivo».