Gabbia a Milan Tv: «Oggi non era facile, contro Lukaku abbiamo fatto un’ottima prova»

Gabbia ha parlato a Milan Tv nel post-partita di Milan Roma, partita finita 3-1.

PAROLE – «Sì oggi non era facile perchè loro fanno sempre partite aggressive ma lo sapevamo, ci siamo preparati bene e abbiamo dato tutti, vittoria per i tifosi e per noi stessi, siamo un grande gruppo stiamo bene insieme».

SULLA PROSSIMA PARTITA – «Sarà ancora più difficile, dobbiamo pensare solo a lavorare in allenamento. Sappiamo di poter fare di più, cercheremo di dimostrarlo a tutti nelle prossime sfide».

RITORNO AL MILAN – «L’ho detto quando sono tornato, è come se non fossi mai andato via e sono felice di poter aiutare la squadra. Conosco Pioli e il suo staff, mi sono abituato subito al gioco del Milan, che già conoscevo. Contro Lukaku non è stato facile, ma abbiamo fatto tutti un’ottima prova difensiva».