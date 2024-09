Gabbia Milan, GOL e PREMIO dei tifosi: è lui l’EROE del derby contro l’Inter. Il riconoscimento per il difensore

Gabbia, match winner del Milan nel derby contro l’Inter, ha ricevuto il premio di MVP da parte dei tifosi. A renderlo noto è il club rossonero.

IL COMUNICATO – 89′ in corso. Calcio di punizione dalla destra di Reijnders. Pallone in mezzo, e da lì è apoteosi. Matteo Gabbia entra nell’iconografia rossonera del Derby di Milano con un gol bellissimo, che fissa il risultato finale di Inter-Milan sul 2-1 per noi e ci regala una vittoria fantastica. Il tempo ci dirà se il colpo di testa del numero 46 sarà ricordato come altri stacchi imperiali contro i nerazzurri.

Il presente, intanto, vede Matteo aggiudicarsi un meritatissimo premio di migliore in campo: i tifosi rossoneri l’hanno scelto esprimendo le loro preferenze su AC Milan Official App, facendolo arrivare davanti ad altri due grandi protagonisti della notte di San Siro come Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Per Gabbia è il quinto gol in rossonero, indubbiamente il più indimenticabile.

Sarebbe sbagliato, però, giustificare il riconoscimento con il solo – per quanto importante – gol decisivo a un minuto dal 90′. Già nel secondo tempo, ad esempio, Matteo si era reso protagonista di due salvataggi difensivi importanti, di quelli che magari non terminano negli highlights ma che hanno un peso fondamentale nell’economia della partita.

Il tutto condito da un pregevole lavoro in impostazione, responsabilità condivisa col compagno di reparto Tomori. Nella partita di Gabbia ci sono due intercetti e 39 passaggi riusciti, ma il numero più importante è sicuramente il 3. Come i punti ottenuti grazie al suo fantastico gol: bravo Matteo!