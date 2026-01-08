Gabbia a Dazn: «Sul gol ho commesso un errore grave. Domenica contro la Fiorentina…»

Gabbia al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN per commentare la sfida tra Milan e Genoa

Matteo Gabbia, al termine di Milan-Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita andata in scena a San Siro. Queste le sue parole:

Sul pareggio: «Una partita che ci fa tornare a casa con l’amaro in bocca. Volevamo vincere. Nel secondo tempo abbiamo cercato di rimetterla in piedi e il gol è arrivato troppo tardi. Un pareggio che ci deve far crescere, ci faremo la giusta autocritica, io in primis. Abbiamo una bella occasione per rifarci domenica».

Sul gol subito: «Penso che dovevo essere più in marcatura, coprire di più in anticipo. Invece mi sono fatto anticipare ed è un errore grave. Sfortunatamente a volte accade ed è giusto che mi prende la mie responsabilità. Lavoriamo ogni giorno su queste cose e devo continuare a farlo».

Sulla classifica: «Noi guardiamo noi stessi, quando giochi per questo club devi sempre avere ambizione. Un qualcosa che il Milan ti impone. Dobbiamo lavorare per essere all’altezza di questa società».