 Gabbia ha parlato così a Dazn al termine di Milan Genoa
Connect with us

HANNO DETTO

Gabbia a Dazn: «Sul gol ho commesso un errore grave. Domenica contro la Fiorentina…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

54 minuti ago

on

By

Gabbia

Gabbia al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN per commentare la sfida tra Milan e Genoa

Matteo Gabbia, al termine di Milan-Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita andata in scena a San Siro. Queste le sue parole:

Sul pareggio: «Una partita che ci fa tornare a casa con l’amaro in bocca. Volevamo vincere. Nel secondo tempo abbiamo cercato di rimetterla in piedi e il gol è arrivato troppo tardi. Un pareggio che ci deve far crescere, ci faremo la giusta autocritica, io in primis. Abbiamo una bella occasione per rifarci domenica».

Sul gol subito: «Penso che dovevo essere più in marcatura, coprire di più in anticipo. Invece mi sono fatto anticipare ed è un errore grave. Sfortunatamente a volte accade ed è giusto che mi prende la mie responsabilità. Lavoriamo ogni giorno su queste cose e devo continuare a farlo».

Sulla classifica: «Noi guardiamo noi stessi, quando giochi per questo club devi sempre avere ambizione. Un qualcosa che il Milan ti impone. Dobbiamo lavorare per essere all’altezza di questa società».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.