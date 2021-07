Gabbia, il Milan valuta il futuro del giovane rossonero

Il futuro di Gabbia non è stato ancora deciso. Il Milan sta valutando attentamente il reparto di difesa per la prossima stagione

Tomori e Kjer saranno i titolari, Romagnoli potrebbe essere il terzo (in caso di rinnovo). Rimarrebbe comunque una lacuna che potrebbe essere colmata dallo stesso Gabbia ed eventualmente dal giovane Kalulu. Per questo motivo al momento non sembrano esserci giocatori in uscita nel reparto arretrato.