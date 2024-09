Gabbia a DAZN: «Al Milan sono CAMBIATE molte cose. Ecco i VANTAGGI di avere Morata»

Il calciatore del Milan Matteo Gabbia ha parlato dei cambiamenti avvenuti nella squadra rossonera e dell’arrivo di Alvaro Morata

Matteo Gabbia, in un’intervista a Dazn, ha sottolineato come la squadra stia lavorando duramente per adattarsi ai nuovi dettami tattici e di allenamento introdotti. Ha evidenziato l’unità del gruppo Milan e l’impegno collettivo nel perseguire gli obiettivi comuni. Inoltre, ha elogiato l’apporto di Alvaro Morata, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per la leadership e la personalità che sta dimostrando in campo e nello spogliatoio.

LE SUE PAROLE – «Abbiamo fatto una buona pre-stagione e adesso abbiamo iniziato l’anno non nel migliore dei modi, guardando i risultati. Ma sono sicuro che con il lavoro quotidiano, con l’unità del gruppo, seguendo quelli che sono le cose che il mister ci chiede, sono sicuro che daremo una svolta a questa stagione e a portare positività all’interno della squadra e dell’ambiente»

SU FONSECA – «Sicuramente sono cambiati alcuni dettami tattici, alcune tipologie di allenamento. La squadra sta cercando di fare nel miglior modo possibile: è cambiata la tipologia di allenamenti, di alcuni carichi fisici. Siamo tutti molto contenti e tutti a remare dalla stessa parte: di conseguenza sono sicuro che si vedranno degli ottimi risultati»

SU MORATA – «Alvaro sicuramente è un campione, ha portato oltre alle qualità tecniche anche tanta leadership e personalità. Ovviamente ci sta mancando, senza nulla togliere a chi sta giocando in questo momento: è un calciatore che anche se non gioca e si allena solamente trasmette molto, all’interno del gruppo è una parte veramente importante. Io e la squadra siamo felici che sia qui, ci darà una grande mano»

SULL’ADDIO DI KALULU –«Pierre è un calciatore che è stato molto importante per noi, poi sono state prese delle decisioni diverse. A livello umano ci dispiace molto, gli auguro il meglio per lui come persona e come calciatore. Sono cose che nel calcio possono succedere»

SUGLI OBIETTIVI – «Il ruolo che deve avere il Milan in campionato e in Champions League è un ruolo da protagonista. Dobbiamo cercare di giocare tutte le partite nel miglior modo possibile, lasciando tutto quello che abbiamo sul campo. Poi a fine anno vedremo che lavoro avremo fatto ma la maglia del Milan ti impone di puntare sempre al massimo ed è quello che noi faremo»