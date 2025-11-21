Connect with us

HANNO DETTO

Futuro San Siro, parla così il nipote di Giuseppe Meazza. Dalla demolizione dello stadio al suo valore storico

HANNO DETTO

Inter Milan, Brambati analizza il derby. I nerazzurri più avanti, ma i rossoneri di Allegri...

HANNO DETTO

Inter Milan, l'analisi di Breda: esame per i rossoneri di Allegri. Per i nerazzurri invece...

HANNO DETTO

Suso alla Gazzetta dello Sport: «Il Milan di Allegri mi piace molto, può lottare per lo scudetto, Gattuso perfetto per l'Italia. Vi racconto un retroscena di mercato sull'Inter. Il derby...»

HANNO DETTO

Eranio analizza il derby: «Sempre difficile fare un pronostico ma l'Inter è la squadra più forte. Stupito da Modric, Rabiot ha colmato questa lacuna»

HANNO DETTO

Futuro San Siro, parla così il nipote di Giuseppe Meazza. Dalla demolizione dello stadio al suo valore storico

Milan news 24

Published

8 secondi ago

on

By

San Siro

Futuro San Siro, il nipote di Giuseppe Meazza si esprime sulla possibilità di demolire lo storico impianto. Ecco le sue parole

Federico Jaselli, nipote della leggenda del calcio Giuseppe Meazza, ha espresso profonda amarezza a Tuttosport riguardo al futuro dello stadio intitolato a suo nonno. Pur comprendendo la logica della cessione dell’impianto a Inter e Milan come “auspicabile da tempo” per ragioni di business, Jaselli e la sua famiglia provano un grande dispiacere per l’intenzione di demolire lo stadio per far posto a una nuova struttura.

Lo stadio, secondo lui, è “fantastico” e “il più bello del mondo”, sebbene riconosca la necessità di rimodernamento. Le decisioni dei club, che ritengono la costruzione di un nuovo impianto più conveniente, sono viste come inevitabili, ma il legame affettivo, non solo familiare ma anche di molti milanesi, rende la prospettiva della demolizione molto dolorosa. Jaselli ha infatti aderito al Comitato ‘Sì Meazza’ contro l’abbattimento, sebbene si dichiari ormai rassegnato.

Futuro San Siro, il legame familiare e la targa intitolata

Un forte desiderio di Jaselli e della sua famiglia riguarda la targa con la dedica a Giuseppe Meazza. Fu proprio lui, all’età di 11 anni, a scoprire la targa il 2 marzo 1980, in una giornata emotivamente vivida, culminata con la vittoria interista nel derby (1-0, gol di Oriali) che di fatto portò allo scudetto. Jaselli spera vivamente che, in quel poco che resterà della struttura, la targa venga conservata e salvaguardata.

Riguardo alla possibilità che il nuovo stadio mantenga l’intitolazione a Meazza, Jaselli è scettico, ritenendola “molto difficile” e ipotizzando che porterà il nome di uno sponsor. Nonostante Meazza abbia giocato professionalmente anche nel Milan, è nell’Inter che la sua anima è rimasta. Infine, riguardo al derby di domenica, pur non sbilanciandosi con un pronostico (ipotizzando un 1-1), ritiene che un derby rappresenterebbe il modo “più romantico” per l’ultima partita al Meazza.

image 58

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.