Futuro Pioli, Serafini analizza: «Il Milan è stato bravo a dargli fiducia. Ecco da cosa dipenderà la sua permanenza»

Il giornalista e scrittore Luca Serafini è intervenuto così in merito al possibile futuro di Stefano Pioli e della panchina del Milan

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione di MilanNews24, Luca Serafini ha voluto dire la sua sul futuro di Stefano Pioli, con le numerosi voci relative ad un possibile esonero da parte del Milan.

PIOLI – «Dipenderà dalle scelte societarie, dal feeling con la squadra e da mille fattori. Dipende dai risultati e poi è la società che li deve pesare. Il Milan è stato molto bravo a dare la fiducia a Pioli che era già arrivato a un punto delicato alla fine della scorsa stagione, ma la semifinale di Champions League è stata sottovalutata, a causa dei due Derby, comunque ha dato fiducia all’allenatore perché sapevano che la squadra fosse con lui. Quest’anno si è detto e scritto da tante parti che la squadra non era con lui, ma non era vero perché l’hanno dimostrato la squadra e la società. Pioli, come tutti gli allenatori, è consapevole che la sua permanenza al Milan dipende dai risultati».

