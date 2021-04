Fuser: «Ibrahimovic? Non giocherà sempre. Ecco cosa deve fare il Milan»

L’ex giocatore rossonero Dario Fuser ha rilasciato qualche dichiarazione su Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport

Dario Fuser dice la sua su Zlatan Ibrahimovic. L’ex giocatore del Milan ha rilasciato qualche dichiarazione sullo svedese negli studi di Sky Sport 24. Ecco le sue parole.

«Ibrahimovic sa bene anche lui che non può giocare sempre, quindi il Milan deve cercare per forza avere una valida alternativa allo svedese. I rossoneri devono cercare un centravanti di peso, giovane e in grado di dare un buon contributo a livello di gol.»