Furlani lancia un messaggio ai tifosi del Milan: «Gli capisco, anche noi siamo delusi. Dalla prossima settimana accadrà questa cosa». Le ultimissime

Nel prepartita di Milan-Monza, ai microfoni di Dazn, è intervenuto l’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani. Queste le sue parole prima dell’inizio dell’ultimo turno di Serie A riguardo alla contestazione.

CONTESTAZIONE: «C’è delusione rammarico, rabbia e frustrazione tra i nostri tifosi, sentimenti che abbiamo anche noi, che non si creda il contrario. Da settimana prossima, da domani, iniziamo a organizzare la stagione. Non c’è un motivo solo per cui è andata così, la stagione prossima non può andare così».