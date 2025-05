Furlani a DAZN: «Tare? Abbiate pazienza. C’è delusione tra i tifosi, sentimenti condivisi con noi»

Furlani nel prepartita di Milan Monza ha lasciato un’intervista nella quale ha trattato diversi argomenti:

Nel prepartita di Milan-Monza, ai microfoni di Dazn, è intervenuto l’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani. Queste le sue parole prima dell’inizio dell’ultimo turno di Serie A:

CONTESTAZIONE: «C’è delusione rammarico, rabbia e frustrazione tra i nostri tifosi, sentimenti che abbiamo anche noi, che non si creda il contrario. Da settimana prossima, da domani, iniziamo a organizzare la stagione. Non c’è un motivo solo per cui è andata così, la stagione prossima non può andare così».

SU TARE – «La settimana prossima sarà quella degli annunci abbiate pazienza».

NECESSARIE CESSIONE? SITUAZIONE REIJNDERS – «Non mi focalizzerei sui partenti ma di come possiamo rinforzare la rosa, dobbiamo migliorare la rosa nell’interesse del Milan. Senza coppe non c’è nessuna necessità di fare sacrifici».

UN ERRORE NON PRENDERE CONTE? – «Complimenti a Conte e al Napoli, come detto gli errori sono tanti, non mi focalizzerei su uno».