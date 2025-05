Contestazione Milan, non si salva nessuno: che attacco della Curva Sud a Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra e Moncada. Le ultime

Milan-Monza sarà l’ultima partita di questo campionato di Serie A per i rossoneri. I tifosi, in vista di questo match, stanno dando vita ad una feroce contestazione nei confronti della società. Di seguito il messaggio da parte della Curva Sud

«I principali colpevoli di questo scempio sono: Paul Singer; Gerry Cardinale, che ha utilizzato il Milan per scopi commerciali dimenticando che qua siamo a Milano e non a New York; Giorgio Furlani, ottimo ragioniere ma totalmente inadeguato per guidare il gruppo di lavoro. A lui dobbiamo i ringraziamenti per averci riportato fuori dall’Europa; Paolo Scaroni, da anni al Milan con l’unico obbiettivo dello stadio ancora fermo al punto di partenza. Ibra big boss, tanto amato da calciatore tanto inadeguato da consulente esterno. Colpevole del disastro Milan futuro; Moncada ha inanellato diverse scelte ineguagliabili»