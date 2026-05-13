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Furlani al centro dell’attacco, la petizione tocca quota 50mila firme: è stato scelto il colpevole numero uno

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1 ora ago

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Furlani è stato individuato come il principale colpevole da parte della tifoserie e la petizione nei suoi confronti ne è la conferma

Prosegue spedita la contestazione dei tifosi del Milan nei confronti della dirigenza e della proprietà del club rossonero. Una protesta che si dirama con diverse modalità, tra queste c’è anche quella di una petizione online.

Petizione, ormai nota a tutti, nella quale si chiede esplicitamente che l’Amministratore Delegato Giorgio Furlani rassegni le proprie dimissioni. L’uomo che viene indicato da buona parte della tifoseria come il principale colpevole di questa situazione, che in casa Diavolo prosegue da ormai qualche anno.

Anche domenica scorsa, prima di Milan-Atalanta, sia fuori dallo Stadio che dentro, Furlani è stato uno dei più colpiti tra cori e scritte. Come il GF OUT composto con le torce in Curva Sud. A tal proposito la petizione, nella giornata di oggi, ha toccato quota 50mila firme.

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