Furlani Milan, Ravezzani bastona l’AD rossonero! Critica pesante dopo la cessione di Reijnders

Furlani Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha criticato duramente Giorgio Furlani dopo la cessione di Tijjani Reijnders

Intervenuto a Telelombardia, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha duramente commentato la cessione di Tijjani Reijnders del calciomercato Milan al Manchester City:

PAROLE – «Ci sta che il Milan venda Reijnders senza la Champions, era successo già con Tonali. Ma non è accettabile che l’AD Furlani solo 2 settimane fa abbia detto in tv che non servivano sacrifici di mercato perché i conti erano in ordine. C’è un deficit sempre più pauroso di credibilità».