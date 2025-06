Calciomercato Milan, via al dopo Reijnders: Allegri ha chiesto due nomi, lui il preferito

Calciomercato Milan, inizia il dopo Tijjani Reijnders in casa rossonera: Massimiliano Allegri ha chiesto uno tra Rabiot e Guendouzi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Max Allegri avrebbe identificato due profili di giocatori per rinforzare la mediana del calciomercato Milan. Il primo profilo è rappresentato da una mezzala di gamba e impatto, come Adrien Rabiot o Matteo Guendouzi, entrambi francesi e con esperienza in squadre di alto livello. Il secondo profilo è invece un mediano/regista dal grande acume tattico, come Manuel Locatelli o un giocatore con caratteristiche simili a quelle di Mark van Bommel ai tempi del Milan.

Mentre Rabiot sembra essere una possibilità concreta, con un rapporto forte con Allegri, la ricerca per il secondo profilo è ancora in corso, con Igli Tare che sta lavorando per individuare il giocatore giusto. Attualmente Rabiot è al Marsiglia, dove ha firmato un contratto biennale con una clausola che gli permetterebbe di lasciare la squadra per una cifra simbolica di circa 10 milioni di euro.