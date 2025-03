Furlani Milan, l’AD rossonero vola in America! Incontro con Cardinale, clamorosa indiscrezione

Condividi via email

Furlani Milan, incontro con Gerry Cardinale in America: sul tavolo il tema del nuovo Direttore Sportivo e non solo. Tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Giorgio Furlani, CEO del Milan, è volato in America per incontrare Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del club rossonero. Tanti i temi sul tavolo.

Verrà sicuramente affrontato l’argomento relativo al nuovo DS (Tare in pole ma non sono escluse sorprese), quello relativo al probabile nuovo allenatore e alle scelte da fare in estate vista la prevedibile assenza della Champions League. Il nuovo Milan è pronto a partire.