Milan, riflessioni in corso su Tare e Allegri: la dirigenza valuta il futuro

Furlani e Ibrahimovic al lavoro per decidere le prossime mosse del club: Tare e Allegri sotto stretta osservazione

Il clima in casa Milan è particolarmente intenso in queste settimane. La dirigenza rossonera sta lavorando senza sosta per programmare al meglio la prossima stagione e costruire un progetto tecnico più competitivo. Al centro delle riflessioni ci sono soprattutto Giorgio Furlani, amministratore delegato del club, e Zlatan Ibrahimovic, figura sempre più influente nell’area sportiva legata a RedBird.

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Tare e Allegri restano sotto osservazione

Negli ultimi giorni, a Casa Milan si sono susseguiti diversi incontri operativi, confronti strategici e riunioni interne con l’obiettivo di individuare le mosse giuste per rilanciare il club. La società vuole capire quali decisioni prendere sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto organizzativo.

Tra i nomi attentamente valutati c’è quello di Igli Tare. Allo stesso tempo, resta viva anche l’attenzione sulla situazione di Massimiliano Allegri: il finale di stagione sarà decisivo.

Il Milan sta quindi entrando in una fase cruciale della propria programmazione, con l’intenzione di costruire una struttura solida e ambiziosa per tornare stabilmente ai vertici del calcio italiano.