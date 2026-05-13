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Milan, D’Amico sempre più vicino: il via libera finale spetta a Cardinale. Furlani si muove
Furlani ha scelto il profilo per il futuro della dirigenza rossonera: il favorito è Tony D’Amico ma serve l’ok di Cardinale
Il Milan continua a lavorare alla costruzione del nuovo assetto societario e il nome in cima alla lista per il ruolo di direttore sportivo sembra essere quello di Tony D’Amico. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, sarebbe proprio Giorgio Furlani ad aver individuato D’Amico come profilo ideale per guidare l’area sportiva rossonera a partire dalla prossima stagione.
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D’Amico è pronto al passaggio in rossonero, se Cardinale darà il via libera
La candidatura dell’attuale dirigente dell’Atalanta avrebbe ormai preso quota in maniera importante negli ambienti milanisti. Resterebbe però fondamentale il parere definitivo di Gerry Cardinale e della proprietà, chiamati a dare l’ok conclusivo per completare l’operazione.
D’Amico viene considerato un dirigente di grande personalità e con idee molto chiare sul mercato. Nel corso degli anni si è costruito la reputazione di uomo instancabile, totalmente immerso nel lavoro, soprattutto durante le sessioni di trattative. Celebre anche il suo rapporto con le sigarette, raccontato con ironia dallo stesso dirigente, che in passato ha ammesso di fumarne moltissime nei periodi più intensi del mercato.