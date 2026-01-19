Furlani dice addio al Milan? Dal retroscena estivo alle nuove mosse di Cardinale: cosa sta succedendo

Furlani è sempre più vicino all’addio al Milan: spunta il retroscena sulla volontà estiva dell’attuale AD rossonero

Il futuro del Milan è a un punto di svolta che promette di riscrivere non solo gli assetti finanziari, ma l’intero organigramma societario. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Gerry Cardinale ha deciso di rompere definitivamente il legame con la famiglia Singer, saldando il famoso «vendor loan» che oggi, tra interessi e capitale, è salito a circa 566 milioni di euro.

La manovra: addio Elliott e l’ingresso di Manulife Comvest

La notizia, inizialmente anticipata da La Verità, trova conferme sulla strategia di RedBird per azzerare il debito con la vecchia proprietà:

Il nuovo partner: Il rifinanziamento avverrebbe tramite l’ingresso del gruppo Manulife Comvest (colosso canadese da 1,4 trilioni di dollari di patrimonio gestito), che permetterebbe a Cardinale di liquidare Elliott e consolidare il controllo assoluto.

L'uscita di scena di Elliott porterebbe all'immediato addio dei suoi rappresentanti nel Consiglio d'Amministrazione, tra cui Gordon Singer e Dominic Mitchell.

Terremoto in Dirigenza: Calvelli in pole, Furlani al passo d’addio

L’operazione non è solo finanziaria, ma porterà a un profondo rimpasto istituzionale a Casa Milan: