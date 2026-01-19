News
Furlani dice addio al Milan? Dal retroscena estivo alle nuove mosse di Cardinale: cosa sta succedendo
Furlani è sempre più vicino all’addio al Milan: spunta il retroscena sulla volontà estiva dell’attuale AD rossonero
Il futuro del Milan è a un punto di svolta che promette di riscrivere non solo gli assetti finanziari, ma l’intero organigramma societario. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Gerry Cardinale ha deciso di rompere definitivamente il legame con la famiglia Singer, saldando il famoso «vendor loan» che oggi, tra interessi e capitale, è salito a circa 566 milioni di euro.
La manovra: addio Elliott e l’ingresso di Manulife Comvest
La notizia, inizialmente anticipata da La Verità, trova conferme sulla strategia di RedBird per azzerare il debito con la vecchia proprietà:
- Il nuovo partner: Il rifinanziamento avverrebbe tramite l’ingresso del gruppo Manulife Comvest (colosso canadese da 1,4 trilioni di dollari di patrimonio gestito), che permetterebbe a Cardinale di liquidare Elliott e consolidare il controllo assoluto.
- Rimpasto nel CDA: L’uscita di scena di Elliott porterebbe all’immediato addio dei suoi rappresentanti nel Consiglio d’Amministrazione, tra cui Gordon Singer e Dominic Mitchell.
Terremoto in Dirigenza: Calvelli in pole, Furlani al passo d’addio
L’operazione non è solo finanziaria, ma porterà a un profondo rimpasto istituzionale a Casa Milan:
- Massimo Calvelli nuovo AD: Il nome caldissimo per la successione è l’ex amministratore delegato dell’ATP. Approdato in RedBird nel giugno 2025 e già membro del CDA da novembre, Calvelli è visto come la figura ideale per unire visione sportiva e competenza finanziaria.
- Il retroscena su Giorgio Furlani: L’attuale AD sarebbe pronto a lasciare. Oltre ai cambiamenti strutturali, pesano le critiche ricevute e alcuni episodi intimidatori (come i proiettili appesi alla sua porta di casa) che lo avrebbero portato a riflettere sul futuro già mesi fa. Con lui potrebbero lasciare anche il CFO Stefano Cocirio e il presidente Paolo Scaroni.
- Grandi ritorni? Lo scenario apre a suggestioni romantiche: con la nuova autonomia di Cardinale, potrebbero tornare in società figure storicamente legate ai colori rossoneri.