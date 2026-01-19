News
Cardinale Milan, svolta in arrivo! Rifinanziamento ad un passo e addio ad Elliott: lo scenario
Cardinale Milan, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, si prepara ad estinguere il debito con Elliott: questo lo scenario
Il destino societario del Milan sta per compiere un passo definitivo verso la piena indipendenza da via dei Singer. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Gerry Cardinale è pronto a chiudere il capitolo relativo al «vendor loan» con il fondo Elliott nel giro di poche settimane, grazie a un massiccio piano di rifinanziamento che cambierà gli assetti di potere a San Siro.
Cardinale Milan, i dettagli della manovra: perché ora?
L’operazione, che punta a estinguere il debito residuo (attualmente fissato a 489 milioni di euro dopo l’anticipo di 170 milioni versato a dicembre 2024), poggia su basi solide:
- Bilanci in attivo: Il Milan è una “occasione interessante” per gli investitori internazionali grazie a tre bilanci consecutivi chiusi in utile, un caso raro nell’élite del calcio europeo.
- Il fattore Stadio: Il progetto per il nuovo impianto di proprietà rappresenta il volano principale dell’operazione, garantendo ai nuovi finanziatori asset tangibili e prospettive di crescita dei ricavi.
- Il pool di investitori: Cardinale si starebbe affidando a un consorzio di giganti finanziari (tra cui i nomi già circolati di Manulife Comvest e Apollo Sports Capital) per sostituire il credito di Elliott con un nuovo finanziamento più flessibile e a lungo termine.
Cosa cambia: l’uscita di scena dei Singer
Il rifinanziamento non è solo un fatto contabile, ma segna un terremoto istituzionale:
- Addio Elliott: Con l’estinzione del debito, i rappresentanti del fondo Elliott (come Gordon Singer e Dominic Mitchell) lasceranno i loro posti nel Consiglio di Amministrazione del Milan.
- Indipendenza Totale: Per Gerry Cardinale è il momento della verità. Senza più l’ombra del vendor loan, RedBird avrà il controllo totale e incontrastato, potendo dimostrare — come sottolineato dai media — che l’interesse per il club va oltre il semplice sviluppo immobiliare dello stadio.