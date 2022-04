Fulvio Giuliani: «Lotta scudetto? È una corsa ruota a ruota»

Fulvio Giuliani intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport durante Sunday Morning si è così espresso sulla lotta scudetto in Serie A

«Come direbbe Carlo Vanzini è una corsa ruota a ruota. Una corsa a tre come non si vedeva da anni. Una corsa un po al ribasso perchè tutte hanno sprecato tantissime occasioni nell’arco del campionato ma ci stiamo divertendo tantissimo, l’Inter ieri è stata autorevole ora Napoli e Milan devono giocarsi una domenica con un peso psicologico non indifferente e contro due avversari che dicono la loro. La sintesi è che è un campionato bello, non sarà fantastico ma è bello»