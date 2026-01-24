Fullkrug Milan, Rudi Voeller esalta l’attaccante tedesco: «Felice per la sua nuova avventura. Ha questa qualità speciale…». Segui le ultime

L’attesa per il big match tra Roma e Milan cresce di ora in ora, e a riscaldare l’atmosfera ci pensa un doppio ex d’eccezione. Rudi Voeller, leggendario attaccante tedesco e attuale direttore sportivo della Germania, ha rilasciato un’interessante intervista a La Gazzetta dello Sport (Fonte), analizzando il momento magico di Niclas Füllkrug, il possente centravanti teutonico arrivato a Milanello per garantire fisicità e gol pesanti.

Scudetto e mentalità vincente

FÜLLKRUG – «Sono felice per Fülle, noi in nazionale lo chiamiamo solo così. La soddisfazione che ha fatto provare a tutti nello scorso weekend lo ripaga di tutte le difficoltà che ha avuto nei mesi precedenti con l’esperienza al West Ham, che non è stata fortunata anche a livello fisico».

NON SOLO GOL – «Sì, che sia bravo di testa e che possa usare il fisico per imporsi sui difensori lo hanno già visto tutti anche in Italia. Però Niclas ha un’altra qualità, vale a dire la mancanza di egoismo, che per un attaccante non è un fattore scontato. Me lo ricordo quando giocava nel Werder Brema, lavorava sempre molto per chi gli stava vicino, per tutti i suoi colleghi di reparto. Quando magari tutti pensano che stia per tirare, lui serve i compagni. Anche in nazionale ricordo molte azioni di questo genere».

LA VOGLIA DI RISCATTO – «Quella di un giocatore che può “segnare” anche negli spogliatoi, come diciamo noi, per come fa gruppo, perché è sempre positivo. In campo ha il senso della porta, è concreto e ha qualità per l’assist. Come direttore della nazionale non posso essere che molto felice per questa sua avventura a Milano. Gioca molto di più che al West Ham, va bene anche per noi. E poi ha un buon carattere: è estroverso, sempre di buon umore, se bevi un caffè con lui parla sempre bene di tutti».

LA MENTALITÀ – «Non è solo una mentalità tedesca, conosco anche tanti calciatori italiani che volevano giocare sempre e per forza, anche se avevano qualche problema. Fülle arriva in un nuovo club, deve recuperare il tempo perduto, vuole esserci sempre e dare tutto: normale».

UN MATRIMONIO PERFETTO – «Tutti due ne guadagneranno, era il momento giusto per questa unione. Il Milan ha pensato di prendere un centravanti puro perché serviva a Allegri anche un certo tipo di giocatore, ma per Fülle questo è stato un regalo. C’erano anche squadre di Bundesliga interessate, però il Milan è sempre il Milan. Passi dal West Ham che gioca per non retrocedere a una squadra di prestigio e che è in lotta anche per lo scudetto in Italia. E poi il gioco del Milan per lui è ideale».

IL GIOCO DI ALLEGRI – «Ho visto la partita con il Lecce e gli ho anche mandato un messaggio per complimentarmi dopo il gol. Gli esterni giocano per lui, per la sua potenza di testa. Niclas può avere molte possibilità per segnare anche se resta in campo pochi minuti. Speriamo che continui così».

TITOLARE O SUBENTRANTE – «No, può fare bene in entrambe le situazioni. In nazionale ha fatto vedere che anche quando gioca dall’inizio fa sempre il suo buon lavoro».

Per il nuovo Milan di Tare e Allegri, l’innesto di Füllkrug non è solo un colpo tecnico, ma anche carismatico. La sua mentalità positiva e la voglia di riscatto sono ingredienti essenziali per una squadra che punta dichiaratamente alla lotta per lo scudetto. Passare dalla lotta per non retrocedere in Premier League a un club di prestigio mondiale come quello rossonero è stato, per il centravanti, il regalo più grande della carriera.