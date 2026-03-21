Fullkrug Milan, occasione d’oro contro il Torino: il riscatto passa da San Siro

Fullkrug Milan, l’attaccante tedesco è chiamato a guidare l’attacco rossonero nella sfida contro i granata di D’Aversa per convincere la dirigenza

La trentesima giornata di Serie A mette il Diavolo di fronte a una prova di appello fondamentale. Con l’assenza forzata di Rafael Leao, l’ala portoghese nota per i suoi strappi e la sua fantasia, i riflettori di San Siro saranno tutti puntati su Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco, punta di peso dotata di un eccellente senso del gol e grande fisicità, avrà il compito di trascinare il reparto offensivo nella delicata sfida contro il Torino di Roberto D’Aversa, tecnico esperto nel costruire difese ermetiche e difficili da scardinare.

Un futuro ancora da scrivere

Come ricorda l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la situazione contrattuale del numero nove è a un bivio decisivo. Arrivato con la formula del prestito, il calciatore tedesco ha tempo fino al 30 giugno per convincere i rossoneri a puntare ancora su di lui. La dirigenza meneghina ha infatti la possibilità di esercitare il diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro, per trasformare il suo trasferimento da temporaneo a definitivo. Fino a questo momento, l’esperienza milanese di Fullkrug è stata caratterizzata da poche luci e diverse ombre, complici alcuni problemi fisici che ne hanno limitato l’impiego e la continuità sotto la gestione di Massimiliano Allegri.

L’opportunità per convincere Allegri

L’allenatore livornese si aspetta una risposta importante dal suo attaccante. La partita di oggi pomeriggio rappresenta per l’ex Borussia Dortmund una vera e propria vetrina: dimostrare di aver superato i guai muscolari e di poter essere decisivo sotto porta è l’unico modo per guadagnarsi la conferma per la prossima stagione.

Senza il talento di Leao, il peso dell’attacco graverà quasi interamente sulle spalle del panzer tedesco, che dovrà dialogare con Christian Pulisic per trovare varchi nella retroguardia granata. Per il club di via Aldo Rossi, l’investimento di 5 milioni sarebbe un’operazione sostenibile, ma solo a fronte di garanzie tecniche e atletiche che il giocatore deve iniziare a fornire a partire da questo weekend. Il popolo di San Siro attende i suoi gol per blindare la classifica e scacciare i dubbi sul futuro del reparto avanzato.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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