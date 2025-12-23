MN24 – Fullkrug sceglie l’eredità pesante: indosserà la maglia numero 9

Fullkrug ha concluso la sua prima giornata rossonera ed è arrivata anche la decisione: indosserà la maglia numero 9

Si è conclusa la prima, intensa giornata milanese di Niclas Füllkrug. Il centravanti della nazionale tedesca, arrivato in città nella serata di ieri, ha dedicato le ultime ore a completare tutto l’iter burocratico e sanitario necessario per il suo trasferimento. Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, l’attaccante si è recato presso la sede di Casa Milan per le prime foto ufficiali e la realizzazione dei contenuti multimediali che annunceranno il suo acquisto ai tifosi.

L’entusiasmo attorno al nuovo innesto è palpabile, specialmente in vista di domani, quando Füllkrug varcherà per la prima volta i cancelli di Milanello. Sarà l’occasione per i primi confronti tattici con l’allenatore Massimiliano Allegri e per conoscere i nuovi compagni di squadra, iniziando così l’integrazione nel gruppo rossonero a disposizione del tecnico.

Fullkrug non ha paura della numero 9

Un dettaglio non trascurabile riguarda la scelta del numero di maglia. Secondo quanto riportato da MilanNews24, il centravanti tedesco ha deciso di prendersi la responsabilità della numero 9, la casacca più iconica e ambita per chi di mestiere deve fare gol. Dopo l’addio di Olivier Giroud e la breve parentesi di Luka Jovic, che l’aveva indossata nell’ultima stagione, la maglia dei grandi bomber rossoneri trova finalmente un nuovo proprietario a tempo pieno.

Con questa mossa, Füllkrug lancia un segnale chiaro sulla sua volontà di essere il punto di riferimento centrale dell’attacco milanista. Il club e i tifosi si augurano che il carisma e la fisicità del tedesco possano onorare al meglio un numero che, nella storia del Milan, ha regalato gioie immense e trofei indimenticabili.