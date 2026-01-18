Fullkrug a Dazn: «Volevo entrare, ero pronto. Il gol arrivato da un assist meraviglioso. Sulla squadra dico questo…»

Fullkrug, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Lecce

Niclas Fullkrug, alla conclusione di Milan-Lecce, match valevole per 21esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulla sua entrata in campo e il gol: «Volevo entrare, ero pronto e stavo aspettando. Era un buon momento per entrare perché stavamo attaccando e finalmente ho segnato. L’assist di Saelemaekers è stato meraviglioso».

Sul suo momento: «Sta andando tutto bene, sono felice di essere qui al Milan e di avere la fiducia di tutti. La squadra mi ha accolto bene».