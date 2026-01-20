Frosinone Milan Primavera, vittoria fondamentale per il Diavolo. Rossoneri pronti a rilanciarsi nei playoff

Frosinone Milan Primavera, la squadra ospite si impone con pazienza e qualità nella trasferta odierna, mantenendo vive le speranze di playoff

Il Milan Primavera conquista tre punti fondamentali nella trasferta di Frosinone, imponendosi con un 2-0 che permette ai rossoneri di rilanciarsi nella lotta per la zona playoff. Nonostante un terreno di gioco in condizioni non ideali e un inizio di ripresa bloccato, i ragazzi di Giacomo Renna hanno saputo imporsi con carattere e determinazione.

Il Milan parte in sordina, ma si riscatta nella ripresa

Nel primo tempo, il Milan ha cercato di tenere il possesso palla senza però riuscire a concretizzare le occasioni. Il Frosinone si è difeso con ordine, impedendo ai rossoneri di trovare spazi per il gol. La ripresa, invece, ha visto un Milan più deciso, che è riuscito a sfondare il muro difensivo avversario grazie a un paio di cambi strategici da parte di Renna al 60°: Ossola e Castiello sono entrati in campo per dare qualità alla manovra.

Il Milan prende il comando con Lontani e Castiello

I cambi si sono rivelati decisivi. Al 70° Lontani ha siglato il gol del vantaggio con una conclusione che ha battuto il portiere avversario, portando il suo score personale a nove reti stagionali. Il Frosinone ha provato a reagire, ma il Milan ha continuato a controllare il gioco. All’83°, è arrivato il raddoppio di Castiello, che ha finalizzato un’ottima azione offensiva, siglando il 2-0 e chiudendo di fatto la partita.

Espulsione e finale tranquillo per il Milan

Nel finale, il Frosinone ha dovuto fare i conti con l’espulsione di Hodzic per motivi ancora poco chiari. Tuttavia, ciò non ha cambiato l’andamento del match, e il Milan Primavera ha portato a casa una vittoria d’oro. Questa affermazione rilancia i rossoneri nella corsa per i playoff, dimostrando la solidità e la determinazione della squadra di Renna.

La vittoria di oggi è fondamentale per la formazione rossonera, che ora ha la possibilità di continuare la sua corsa verso una posizione di rilievo nella classifica del campionato.