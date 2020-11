From Milan with Love: Next Gen. Il programma dell’evento con Roc Nation

From Milan with Love: Next Gen, il nuovo evento nato dalla collaborazione tra Milan e Roc Nation: ecco il programma

Dalla partnership tra AC Milan e Roc Nation, azienda leader dell’intrattenimento globale, nasce “From Milan with Love: Next Gen”, l’evento digitale live per sostenere i talenti emergenti in tutto il mondo. L’evento si terrà venerdì 20 novembre alle 20:45 con esibizioni dal vivo caratterizzate dal potere aggregativo della musica insieme e dai valori chiave dello sport.

«Dopo l’incredibile successo di From Milan with Love, siamo lieti di collaborare con Roc Nation per offrire un altro evento pieno di spunti ai nostri fan e alla nostra community internazionale – ha dichiarato l’AD del Milan Ivan Gazidis – Il nostro impegno per la diversità e lo sviluppo della prossima generazione di talenti è al centro di tutto ciò che facciamo sia dentro che fuori dal campo e crediamo che questo evento rappresenti perfettamente i nostri obiettivi in quelle aree. Vogliamo trasmettere un messaggio di speranza e ottimismo per il futuro, in particolare durante questi tempi difficili che tutti stiamo affrontando, fornendo al contempo un trampolino di lancio a questo gruppo di artisti giovani, eterogenei e di immenso talento».