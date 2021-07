Frey: «Maignan? Dovrà essere bravo a reggere il confronto che farà la gente»

Frey ha parlato a Tuttosport in particolare di Donnarumma e Maignan, il primo in uscita, il secondo in entrata e grande atteso in Serie A

REGGERE IL CONFRONTO- «Il campionato italiano è difficile, dovrà saper reggere le pressioni, avrà tutti gli occhi puntati addosso perché la gente non vedrà l’ora di fare il confronto di chi c’è stato prima, ovvero Gigio. Questa è l’unica cosa che potrebbe metterlo in difficoltà. Per me è un portiere bravo, è da Milan».