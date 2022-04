Frey: «Milan favorito per lo scudetto, ecco perchè»

Sebastien Frey ha parlato di vari temi nell’intervista a Tuttomercatoweb.com. Ecco le sue parole sul Milan in chiave scudetto

«Sì, ad oggi è favorito per lo scudetto perchè è una squadra che ha tanto entusiasmo. Non vince 5-0 ma sempre uno a zero, con poco distacco. Significa che è forte, ha personalità e riesce a tenere il risultato. Queste tre componenti in una grande squadra con grandi giocatori fanno la differenza»