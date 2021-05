Freuler: «Vogliamo i tre punti e chiudere il discorso Champions League»

Remo Freuler ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa. Le sue parole

VOGLIAMO CHIUDERE- «Vogliamo chiudere oggi il discorso Champions e prendere tre punti. Non pensiamo alla Coppa Italia, mancano 4-5 giorni, è più importante oggi anche perchè giocare in Champions nella prossima stagione ha un valore molto alto. Non pensavo che avrei giocato per tre anni consecutivamente in Champions, siamo migliorati negli anni: ora abbiamo una rosa di 15-16 titolari e questa è la nostra forza».