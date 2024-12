Frendrup Milan, è lui il preferito di Moncada! Queste le condizioni per l’arrivo a Milanello

Frendrup Milan, il centrocampista del Genoa è il preferito di Moncada per il prossimo mercato di gennaio: tutti i dettagli

Come riferito dal Corriere della Sera, il calciomercato Milan ha individuato il perfetto rinforzo a centrocampo per il mese di gennaio.

Morten Frendrup del Genoa è il profilo più apprezzato in via Aldo Rossi. Il Milan ha bisogno di un giocatore già pronto che conosce bene la Serie A e il 23enne danese farebbe proprio al caso del Diavolo. Le risorse per arrivare a lui potrebbero arrivare in parte da qualche cessione come per esempio quella di Luka Jovic o di Noah Okafor. Il serbo in particolare interessa al Torino.