Frendrup Milan, aumenta la concorrenza: è nel mirino di un club di Premier League. La novità sul centrocampista danese del Genoa

Il Milan non è l’unica squadra interessata a Frendrup, obiettivo di mercato per rinforzare il reparto di centrocampo. Anzi.

In base a quanto reso noto da Nicolo Schirà via Twitter, infatti, sul centrocampista danese del Genoa è da registrare l’interesse del Brentford e non solo. Anche altri club italiani e di Premier League starebbero monitorando le prestazioni di Frendrup.