Francia, Benzema poteva giocare i Mondiali: scontro con Deschamps. Il giocatore poteva tornare agli ottavi, ma Deschamps non ha voluto

Trema la Nazionale francese. L’agente di Benzema, infatti, ha pubblicato degli screenshot dove attesa che l’attaccante francese poteva giocare gli ottavi di finale del Mondiale.

Ecco le sue parole, riportate dal Corriere dello Sport: «Io affermo questo, ma prima ho consultato tre specialisti che confermano la diagnosi secondo cui Benzema avrebbe potuto essere in forma dagli ottavi in poi per stare almeno in panchina. Perché gli hai chiesto di andarsene così presto?».