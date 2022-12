Francia, Benzema dice addio alla Nazionale: l’annuncio social – FOTO

Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, ha dato l’addio alla Nazionale francese attraverso un post social

Tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Karim Benzema ha dato l’addio alla nazionale francese. Il calciatore del Real Madrid, dopo essere rientrato per l’Europeo 2020, non ha potuto partecipare al Mondiale per un infortunio.

L’ADDIO – «Ho fatto gli sforzi e gli errori necessari per essere dove sono oggi e ne sono orgoglioso! Ho scritto la mia storia e la nostra finisce qui».