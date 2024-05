Buongiorno Milan: una rivale di Serie A cambia obiettivo, strada spianata per i rossoneri

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Buongiorno. In tal senso, una rivale di Serie A si defila per il difensore

Alessandro Buongiorno, in campo questa sera in Torino Bologna, potrebbe lasciare i granata nella sessione estiva. Tante le big europee ma anche italiane su di lui, tra cui il calciomercato Milan. In tal senso potrebbe esserci una rivale in meno per i rossoneri:

come riportato dal Corriere dello Sport il difensore piace anche all’Inter ma i neroazzurri reputano elevate le richieste di Cairo, più di 30 milioni, e potrebbero decidere di puntare su Jaka Bijol, centrale dell’Udinese.