Formazioni ufficiali Torino Milan: le scelte di Pioli per questa sfida

Formazioni ufficiali Torino Milan: le scelte di Pioli per la sfida di questa sera, valevole per la trentasettesima giornata

Questa sera alle 20:45 il Milan scenderà sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico Grande Torino per affrontare il Toro di Juric nella sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Queste le formazioni ufficiali per Torino Milan.

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilić, Rodríguez; Ricci; Pellegri, Zapata. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Lovato, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Lazaro, Silva Pertinhes, Vojvoda; Kabić, Okereke, Sanabria. All.: Jurić.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Reijnders, Bennacer, Musah; Pulisic, Jović, Okafor. A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara, Florenzi; Adli, Pobega, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.