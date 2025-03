Formazioni ufficiali Napoli Milan: le scelte di Conte e Conceicao

Condividi via email

Formazioni ufficiali Napoli Milan – Sergio Conceicao ha scelto gli undici calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto

Sergio Conceicao ha scelto gli undici calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto in Napoli-Milan, match valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disp.: Turi, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Esposito, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori. All. Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Joao Felix; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Tomori, Thiaw, Florenzi, Terracciano, Jimenez, Terracciano, Chukwueze, Sottil, Leao, Gimenez, Jovic. All. Sergio Conceiçao.