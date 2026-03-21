Formazioni ufficiali Milan Torino: le scelte definitive di Allegri e D’Aversa

Formazioni ufficiali Milan Torino, sono state appena comunicate le decisioni dei due allenatori per la sfida di San Siro

Sono state comunicate le formazioni ufficiali per la sfida di San Siro tra Milan e Torino, gara valida per la trentesima giornata di Serie A. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri conferma il modulo 3-5-2, schierando una difesa composta da Tomori, De Winter e Pavlovic a protezione di Maignan. A centrocampo, spicca la qualità di Luka Modric, affiancato dalla fisicità di Fofana e Rabiot, mentre sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers e il giovane Bartesaghi. In attacco, spazio alla coppia formata da Christian Pulisic e il centravanti tedesco Fullkrug.

Dall’altra parte, il Torino di Roberto D’Aversa risponde con un 3-4-1-2 volto a chiudere gli spazi e ripartire con velocità. Davanti a Paleari, la linea difensiva è guidata da Coco, Ismajli ed Ebosse. In mediana agiranno Prati e Gineitis, con Pedersen e Obrador pronti a spingere sulle fasce. Sulla trequarti agirà Nikola Vlašić, incaricato di innescare il tandem offensivo composto da Simeone e Duvan Zapata.

Formazioni ufficiali, le panchine e la direzione di gara: pronti Nkunku e Adams

Entrambi gli allenatori dispongono di alternative importanti a gara in corso. Allegri può contare sulla fantasia di Nkunku e sulla vena realizzativa di Gimenez, oltre alla freschezza di Ricci e Jashari. Il Torino risponde con una panchina profonda che include profili come Ilić, Tameze e l’attaccante Ché Adams, pronti a subentrare per cambiare l’inerzia del match.

La direzione dell’incontro è affidata all’arbitro Fourneau della sezione di Roma 1. Con la classifica che si fa sempre più corta e la lotta per l’Europa che entra nel vivo, i tre punti in palio stasera pesano tantissimo per le ambizioni di entrambe le formazioni. San Siro è pronto a spingere i rossoneri in questo snodo cruciale della stagione.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: Roberto D’Aversa.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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