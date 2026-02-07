News
Formazioni ufficiali Milan Primavera Lazio: ecco le scelte dei due tecnici per la sfida
Formazioni ufficiali Milan Primavera Lazio: ecco le scelte dei due tecnici per la sfida della 24a giornata di campionato in programma alle 13
Ecco le formazioni ufficiali per la sfida di Primavera 1 tra il Milan e la Lazio, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato, con i rossoneri pronti a dimenticare il brutto ko esterno a Verona per 4-1.
Campionato che al momento vede le due squadre appaiate al centro della classifica, ciascuna con 31 punti, a -5 dallla zona play-off occupata attualmente dall’Hellas Verona e a +9 dalla zona play-out.
All’andata, il match si era chiuso 1-1 con le due reti arrivate nel giro del primo quarto di gara, grazie alla rete di Munoz per la Lazio al 9′ e il pareggio siglato da Scotti, anche oggi in campo, per i rossoneri al 16′.
MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, Cullotta, Colombo, Tartaglia; Cisse, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani. A disposizione: Catalano, Pandolfi, Del Forno, Dotta, Zaramella, Grassini, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.
LAZIO: Pannozzo, Ciucci, Battisti, Cuzzarella, Gelli, Bordoni, Serra, Farcomeni, Ferrari, Pernaselci, Mango. A disposizione: Bosi, Calvani, Santagostino, Milillo, Sulejmani, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Cangemi. Allenatore: Francesco Punzi.
