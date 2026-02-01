Verona Milan Primavera 4-1: pesantissima sconfitta per i ragazzi di Renna. Il resoconto del match

Verona Milan Primavera 4-1: i ragazzi di Renna, al termine di una prestazione opaca e priva di mordente, escono duramente sconfitti

Un pomeriggio da dimenticare per la Primavera rossonera. Al termine di una prestazione opaca e priva di mordente, i ragazzi di mister Renna escono pesantemente sconfitti dalla trasferta contro l’Hellas Verona, che si impone con un netto e inappellabile 4-1.

Verona Milan Primavera 4-1, la cronaca: dominio gialloblù e buio rossonero

La gara non ha quasi mai avuto storia, con il Verona padrone assoluto del campo dall’inizio alla fine:

Controllo Totale: I padroni di casa hanno gestito il ritmo del match a piacimento, mettendo a nudo le evidenti difficoltà tattiche e mentali del Milan. Il punteggio di 4-1, per quanto rotondo, è apparso persino generoso per i rossoneri: il divario tecnico e fisico visto oggi all’Antistadio avrebbe potuto produrre un passivo ancora più pesante.

I padroni di casa hanno gestito il ritmo del match a piacimento, mettendo a nudo le evidenti difficoltà tattiche e mentali del Milan. Il punteggio di 4-1, per quanto rotondo, è apparso persino generoso per i rossoneri: il divario tecnico e fisico visto oggi all’Antistadio avrebbe potuto produrre un passivo ancora più pesante. Momento No: Per la squadra di Renna si tratta di un’altra uscita pesantemente negativa. Il gruppo sembra non aver ancora assorbito il contraccolpo psicologico del derby della scorsa settimana, dove la vittoria era stata gettata al vento nei minuti finali. Quella che doveva essere la partita del riscatto si è trasformata in un naufragio collettivo.

Analisi: serve una sterzata

La crisi di risultati inizia a farsi preoccupante. La difesa, nonostante i nuovi innesti che stanno arrivando dal mercato (come il classe 2008 Dalpiaz), continua a subire troppo, e la manovra appare lenta e prevedibile. Mister Renna dovrà lavorare duramente in settimana per ridare identità a un gruppo che sembra aver smarrito le certezze d’inizio stagione.