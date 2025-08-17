News
Formazioni ufficiali Milan Bari, le scelte di Allegri e Caserta
Formazioni ufficiali Milan Bari – Ecco le scelte di Allegri e Caserta, questi i ventidue calciatori che scenderanno in campo dall’inizio
Alle ore 21:15 allo Stadio San Siro andrà in scena Milan-Bari, gara valevole per il primo turno di Coppa Italia. I due allenatori, Massimiliano Allegri e Fabio Caserta, hanno scelto le formazioni ufficiali. Questi i ventidue calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto nella sfida che inizierà tra pochi istanti:
MILAN (3-5-1-1): ︎ Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñan; Pulisic; Leao. A disp. Pietro Terracciano, Pittarella, De Winter, Gimenez, Modric, Okafor, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Musah. All. Massimiliano Allegri.
BARI: Cerofolini, Sibilli, Pagano, Bellomo, Moncini, Pereiro, Vicari, Dickmann, Braunoder, Nikolaou, Dorval. A disp. Pissardo, De Lucci, Tripaldelli, Gytkjaer, Teixeira, Kassama, Rao, Manzari, Partipilo, Pucino, Verreth, Mane, Mavraj. All. Fabio Caserta
Allo Stadio San Siro saranno presenti quasi 70mila spettatori provenienti da ogni Paese del Mondo. Non c’è invece la tifoseria organizzata rossonera che come annunciato ieri tramite il profilo Banditi Curva Sud Milano ha annunciato la sua assenza per tutte le gare casalinghe della stagione.
Questa è la prima partita ufficiale del Max Allegri bis, nei minuti antecedenti al match andrà anche in scena la presentazione dei sette nuovi acquisti del Diavolo. In attesa che il calciomercato in entrata possa completarsi con l’arrivo di un altro calciatore, il grande obiettivo per il momento è Rasmus Hojlund, attaccante in uscita dal Manchester United.