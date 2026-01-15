Formazioni ufficiali Como Milan, le scelte di Fabregas e Allegri per la sfida di Serie A

Formazioni ufficiali Como Milan, le scelte di Fabregas e Allegri per il recupero della 16a giornata di Serie A in programma alle 20.45

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Como Milan, match valido per il recupero della sedicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20.45 al Sinigaglia, con i due allenatori che confermano le indicazioni della vigilia: Como con il 4-2-3-1, Milan con il 3-5-2.

Scelte chiare da entrambe le parti: Fabregas punta su qualità e pressing tra le linee, Allegri sull’equilibrio del centrocampo e sulla coppia Nkunku–Leao per colpire in avanti. Match che promette intensità e duelli chiave sulle corsie.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito; Carlos, Dossena, Posch, Smolčić, Valle; Caqueret, Le Borgne, S. Roberto; Cerri, Kühn, Rodríguez. All.: Cesc Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

