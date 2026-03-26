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Formazioni ufficiali Brasile Francia, le scelte dei tecnici e la decisione su Maignan
Formazioni ufficiali Brasile Francia, le scelte dei tecnici per l’amichevole di lusso del Gillette Stadium in Usa. Questa la decisione su Maignan
Amichevole di altissimo livello al Gillette Stadium di Foxborough, negli Stati Uniti, dove alle ore 21 italiane si affrontano Brasile e Francia. Una sfida che anticipa atmosfere da Mondiale 2026, competizione che si disputerà proprio tra USA, Canada e Messico.
Tra i protagonisti della gara ci saranno anche due giocatori del Milan: Mike Maignan, portiere e leader della Francia, e Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, entrambi schierati titolari dal CT francese. Presenza rossonera indiretta anche nel Brasile, guidato in panchina da Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan.
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Le formazioni ufficiali
BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Wesley, Bremer, Douglas Santos, Leo Pereira; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius Jr; Martinelli.
A disposizione: Hugo Souza, Bento, Danilo, Ibanez, Kaiki Bruno, Danilo Santos, Fabinho, Gabriel Sara, Joao Pedro, Endrick, Luiz Henrique, Igor Thiago, Rayan.
All.: Carlo Ancelotti.
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Mbappé; Ekitike.
Test importante in vista del Mondiale
La partita rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le nazionali, che puntano a essere protagoniste nel prossimo Mondiale. Per i giocatori del Milan, in particolare Maignan e Rabiot, sarà un’occasione per confermare il loro status internazionale in una sfida di altissimo livello.
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