Formazioni ufficiali Atletico Madrid Milan femminile: le scelte di Ganz

Formazioni ufficiali Atletico Madrid Milan: Giacinti guida l’attacco, Thomas a sostegno. In porta Ganz si affida a Giuliani

Maurizio ganz ha diramato la formazione ufficiale che sfiderà l’Atletico Madrid in amichevole tra meno di un’ora con calcio d’inizio alle 20.00. In porta Laura Giuliani, difesa a tre Codina, Agard e Fusetti. Centrocampo a 4 con Andersen, Grimshaw, Jane, Bergamaschi. In attacco sugli esterni la coppia Thomas e Stapelfeldt con capitan Giacinti a guidare l’attacco

Formazione UFFICIALE #MilanFemminile: Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Andersen, Grimshaw, Jane, Bergamaschi; Stapelfeldt, Thomas; Giacinti.