Formazione Inter: non solo Spezia, Inzaghi pensa anche al derby

Simone Inzaghi pensa alla miglior formazione possibile dell’Inter da schierare contro lo Spezia ma con un occhio al derby di Coppa Italia

Simone Inzaghi pensa alla miglior formazione possibile dell’Inter da schierare contro lo Spezia nell’anticipo di Serie A

Secondo però quanto riportato da la Gazzetta dello Sport l’allenatore lo farà con un occhio al derby contro il Milan di Coppa Italia: 5 cambi rispetto all’ultimo 11 titolare sceso in campo contro il Verona: D’Ambrosio al posto di De Vrij, Bastoni per Dimarco, ma possibili anche cambi sulle fasce con Darmian a destra e Gosens a sinistra. Infine, potrebbe riposare Dzeko in attacco. Col Milan, viceversa, tornerebbero tutti i big e recupererebbe anche il difensore centrale olandese.