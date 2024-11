Fonseca a DAZN: «Leao fuori? La mia scelta ha una motivazione precisa. Squadra preparata nei dettagli»

Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Monza: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN prima di Monza-Milan, Paulo Fonseca ha dichiarato:

PAROLE – «Guardando il Monza che è una bellissima squadra. Giocare qui è sempre difficile per il Milan, si è visto l’anno scorso. Abbiamo preparato la squadra nei dettagli che sono importanti. Dobbiamo coprire sugli esterni che si accentrano come Maldini e Mota. Penso che abbiamo preparato bene la partita. Dobbiamo capire i momenti della partita. Quando siamo vicini alla porta, Morata è vicino alla porta. Magari abbiamo giocato con squadre che difendono basso ed è stato più difficile creare occasioni, ma devo dire che Morata ha fatto un lavoro fantastico per gli altri. Valuto tanto un giocatore come Morata. Leao fuori? Devo dire che è solo una scelta, non sto dicendo che il giocatore non abbia lavorato. Non ho dato nessun dettaglio, è una scelta mia e basta. Abbiamo fra due giorni un’altra partita importanti e devo gestire la squadra e la scelta è anche in funzione della prossima partita».