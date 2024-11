Fonseca dopo il Monza: «Non c'è un caso Leao: panchina deve essere normale. Morata? Per me è stato...»

Conferenza stampa Fonseca: al termine del match fra Monza e Milan, il tecnico rossonero Fonseca ha risposto alle domande dei giornalisti

LEAO – «Non c’è un caso Leao. Anche Loftus Cheek e Musah erano in panchina. Deve essere normale. Lo status non va in campo, per me Leao è come Loftus Cheek o Musah. Giocherà a Madrid? Magari»

MORATA – «Morata è l’uomo squadra che fa un lavoro importantissimo. Purtroppo non ha fatto gol ma ha avuto occasioni, per me è stato l’uomo della partita»