Fonseca Milan, Zambrotta sicuro: «Ai rossoneri mancano questi tipi di calciatori, vi spiego»

Fonseca Milan, Gianluca Zambrotta ha fatto il punto sul momento dei rossoneri: l’ex terzino ha una convinzione precisa

Intervenuto a Radio Serie A, Gianluca Zambrotta, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan. Ambrosini, Maldini, Gattuso, Nesta, Seedorf, Pirlo. Insomma, tutti giocatori che ti facevano la responsabilità nell’indossare quella maglia. Farti capire la storia di quella maglia. Oggi forse questo, se ci penso un po’ su, manca. Nel senso che ci sono giocatori importanti, però arrivano magari giovani al giorno d’oggi, in una grande rosa, in una grande squadra, e magari non si fa capire loro la responsabilità che hanno nell’indossare quella maglia. Cioè devono far capire la storia, cosa ha fatto quella squadra, cosa ha vinto, quali sono i valori. Insomma, questo credo che sia importante far capire ai giovani cosa stai indossando».